L'Inter si avvicina al 21° Scudetto con una vittoria contro il Parma, che potrebbe bastare per conquistare il titolo. In alternativa, il tricolore potrebbe arrivare anche senza scendere in campo, se il Napoli perde contro il Como e il Milan non vince la propria partita. La squadra di Chivu ha ancora margini per festeggiare, ma tutto dipende dai risultati delle altre contendenti.

L'Inter di Chivu a un passo dal 21° Scudetto. Tutte le combinazioni per la festa nerazzurra contro il Parma: a Lautaro e compagni basta una vittoria, ma il tricolore può arrivare anche senza giocare in caso di ko del Napoli col Como e mancato successo del Milan.🔗 Leggi su Fanpage.it

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