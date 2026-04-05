Festa Inter netto 5-2 alla Roma | il 21esimo scudetto è a un passo

Il match tra Inter e Roma si è concluso con un risultato di 5-2 a favore dei nerazzurri. Durante l'incontro, l’Inter ha segnato tre reti in dieci minuti, mentre il capitano ha realizzato una doppietta. Alessandro Bastoni è stato applaudito dalla standing ovation, Nicolò Barella ha segnato di nuovo e Marcus Thuram ha mostrato una grande incisività in questa stagione. La vittoria avvicina l’Inter al suo 21esimo scudetto.

Milano, 5 aprile 2026 – Tre reti in dieci minuti, la doppietta del capitano, la standing ovation per Alessandro Bastoni, il ritorno alla marcatura di Nicolò Barella e un Marcus Thuram mai così decisivo in stagione. L’ Inter supera 5-2 l’ostacolo Roma di slancio, e fa un passo importante verso il ventunesimo scudetto della sua storia. Milan e Napoli, nella serata di Pasquetta, giocheranno per il secondo posto, più che per una rimonta che si fa sempre più ardua. Sull'altro versante, in quella che poteva essere una chiamata fondamentale per la Champions, Gian Piero Gasperini esce a pezzi, bocciato duramente, a confermare la personale maledizione nerazzurra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Festa Inter, netto 5-2 alla Roma: il 21esimo scudetto è a un passo Spalletti boom: è passo scudetto! Solo l’Inter ha fatto meglio da quando è arrivato alla Juve. Il datodi Redazione JuventusNews24Spalletti boom: è passo scudetto! Solo l’Inter ha fatto meglio da quando è arrivato alla Juve. Inter, manita scudetto alla Roma: Lautaro e Thuram firmano il +9Nella serata di oggi, domenica 5 aprile 2026, l’Inter ha travolto la Roma con un perentorio 5-2, consolidando un primato in classifica che assume...