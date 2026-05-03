L' Inter è campione d' Italia E' il 21esimo scudetto

L'Inter si è laureata campione d'Italia con tre partite di anticipo, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Parma. La squadra ha conquistato il suo 21esimo scudetto, consolidando la posizione in classifica e mettendo fine alla corsa delle rivali. La partita si è disputata a San Siro, dove la squadra ha ottenuto i tre punti decisivi per la conquista del titolo.

AGI - L'Inter è campione d'Italia con tre giornate d'anticipo. La vittoria sul Parma per 2-0 a San Siro nel posticipo domenicale della 35esima giornata, alla luce anche dei risultati di Napoli (0-0 a Como ieri) e Milan (battuto 2-0 dal Sassuolo), consegna ai nerazzurri il 21esimo scudetto della loro storia. .🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Inter è campione d'Italia. E' il 21esimo scudetto 22 aprile 2024, Inter campione d'Italia per la 20ª volta #shorts Notizie correlate Festa Inter, netto 5-2 alla Roma: il 21esimo scudetto è a un passoMilano, 5 aprile 2026 – Tre reti in dieci minuti, la doppietta del capitano, la standing ovation per Alessandro Bastoni, il ritorno alla marcatura di... Scudetto Inter: ecco quando può arrivare la matematica certezza del 21esimo titolo nazionaledi Lorenzo VezzaroScudetto Inter, il primo match point il 26 aprile: i nerazzurri campioni a Torino se si verificano questi scenari L’Inter può già... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scudetto, Inter campione d’Italia prima di giocare col Parma? Ecco tutte le combinazioni; Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Niente scudetto questo weekend. Ma l'Inter può essere campione il prossimo turno anche senza giocare; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…. L’Inter domina in Italia ma delude in Europa: cosa è mancato ai nerazzurri in ChampionsPer i campioni d’Italia è stata una stagione dai due volti. Trionfale il cammino in campionato ma brucia l’eliminazione ai playoff di Champions contro il Bodo-Glimt ... ilgiornale.it La grande cavalcata nerazzurra. L'Inter è campione d'ItaliaDopo il disastroso finale della scorsa stagione, l’Inter torna a vincere nonostante i tanti cambiamenti. Ripercorriamo insieme le tappe della cavalcata che è valsa ai nerazzurri lo scudetto numero 21 ... ilgiornale.it ' I nerazzurri conquistano lo scudetto numero 21 Segui il post-partita di #InterParma con #Fuoriclasse powered by Haier, LIVE ora su #DAZN #Scudetto2026 #Interna21onale #SerieAEnilive x.com L’Inter di Chivu è campione d’Italia! È arrivato il verdetto definitivo: l’Inter di Cristian Chivu conquista matematicamente lo scudetto grazie al 2-0 contro il Parma. Un traguardo costruito con continuità, solidità e gestione nei momenti chiave della stagione. L - facebook.com facebook