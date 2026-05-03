L’Inter sta pianificando un intervento importante a centrocampo, con due acquisti per un totale di 73 milioni di euro. La società ha già avviato le trattative e ha prenotato i giocatori che andranno a rinforzare la linea mediana della squadra. Questa operazione segue la recente celebrazione di un traguardo, e mira a rafforzare la formazione per la prossima stagione.

di Bruno De Santis È già mercato per l’Inter che pensa ad una rivoluzione a centrocampo: già prenotati due colpi da 73 milioni di euro La rivoluzione dopo la festa. L’ Inter si prepara ad un vero e proprio ribaltone in estate: via numerosi protagonisti dello scudetto numero 21, dentro giovani ed altri top per sostituire i big in partenza. A centrocampo il via vai si annuncia particolarmente inteso: Mkhitaryan è destinato a lasciare a parametro zero, Frattesi sarà ceduto dopo un altro anno da comprimario e servirà dare nuova linfa ad un reparto che avrà un Calhanoglu con un anno in più e qualche cambiamento anche dal punto di vista tattico. Marotta e Ausilio hanno le idee chiare e vogliono chiudere il prima possibile gli acquisti che saranno centrali per la prossima stagione.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter rifà il centrocampo: 73 milioni per far felice Chivu

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