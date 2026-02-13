L’Inter si rifà il look a centrocampo | 25 milioni e doppio affare | CM

L’Inter ha deciso di rifarsi il look a centrocampo, investendo 25 milioni di euro per acquistare due giovani talenti della Serie A, un doppio affare che potrebbe cambiare volto al reparto centrale della squadra. Durante l’ultimo weekend di campionato, gli osservatori nerazzurri sono stati molto attivi, seguendo da vicino due promettenti giocatori, uno di loro già protagonista con la maglia della sua squadra. La società nerazzurra punta a rinnovare la rosa e a ridurre l’età media, attualmente superiore ai 29 anni, con un occhio particolare ai profili emergenti che possano portare energia e freschezza in vista della prossima stagione.

Gli osservatori nerazzurri in azione nell’ultimo weekend di campionato: nel mirino due gioielli della Serie A L’ Inter ha l’obiettivo di ringiovanire la rosa nel prossimo mercato estivo, abbassando l’età media attualmente di oltre 29 anni ad Appiano Gentile. Beppe Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Diversi senatori saluteranno Milano a luglio: Acerbi, De Vrij, Sommer e Darmian sono in scadenza di contratto e molto probabilmente diranno addio ai colori nerazzurri. Diversa è la situazione invece di Mkhitaryan, non più un titolarissimo nello scacchiere di Chivu ma che comunque resta un elemento preziosissimo nelle rotazioni del tecnico rumeno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - L’Inter si rifà il look a centrocampo: 25 milioni e doppio affare | CM Caso Dumfries, Inter subito sul mercato: 25 milioni per riportarlo in Italia | CM.IT Denzel Dumfries, infortunatosi oltre un mese fa, ha allungato i tempi di recupero. Diaby e non solo, triplo affare Inter per la fascia destra: il punto | CM L’Inter lavora intensamente sul mercato per rinforzare la fascia destra. Contenuti correlati Argomenti discussi: Pagelle Inter-Torino: Bonny e Diouf trascinano i nerazzurri, buona la prima per Kamate. Male Tameze; Inter-Torino, la moviola: Marchetti ok. Pochi cartellini e buona gestione; Il Milan non fa scappare l'Inter: comodo tris al Bologna, Allegri a +7 sul quinto posto; Inter-Torino, moviola CdS: Marchetti ok ma fiscale il giallo ad Esposito. Il VAR…. Inter ricoperta d’oro, 140 milioni in arrivo: squadra rifatta con due cessioniL’Inter in vista del prossimo mercato estivo potrebbe ritrovarsi veramente con un sacco di soldi fra le mani. L’Inter continua a essere molto concentrata sulle partite da disputare ed eventualmente da ... calcionews24.com L’Inter cambia idea: adesso il calciatore può rinnovareIn casa Inter continuano le valutazioni sui giocatori in scadenza di contratto: un calciatore nerazzurro potrebbe a sorpresa rinnovare. spaziointer.it PARMA-Inter Recupero (10/2/2010) stagione 2009/2010 Mercoledì 10 febbraio è stata recuperata la partita con l'Inter, che una decina di giorni prima era stata rinviata per neve. Era una partita molto attesa, soprattutto per quello che accadde il 18 maggio 2008 - facebook.com facebook