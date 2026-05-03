L’Inter non ha solo vinto ha annichilito ogni resistenza

L’Inter ha conquistato il suo ventunesimo titolo di campione d’Italia, dominando la partita e lasciando poco spazio alla resistenza degli avversari. La vittoria è arrivata con un risultato netto che ha confermato il predominio della squadra durante tutta la stagione. La squadra ha dimostrato un’organizzazione efficace e ha avuto la meglio su tutte le sfide affrontate nel campionato.

Milano – E’ il trionfo di una squadra che ha annichilito ogni resistenza. L’Inter non si è solo presa il ventunesimo Scudetto della sua storia. Ha cancellato illusioni e delusioni dello scorso anno predicando convinzione e concretezza. Rimanendo infine orgogliosamente in piedi, mentre tutte le rivali cadevano a terra senz’armi. Da quel 13 settembre 2025, giorno del ko immeritato allo Juventus Stadium, l’Inter non si è più fermata. Uscendo sconfitta dal campo in altre tre occasioni, è vero, ma vincendo venticinque partite su trentadue, e pareggiando il bottino del Napoli campione d’Italia 2024-2025 con tre gare ancora da giocare. E ovviamente, è anche il momento di gloria di Cristian Chivu, dalla salvezza con il Parma ad una dimostrazione di forza e tenuta mentale passata oltre polemiche e provocazioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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