Mattarella | Ora e sempre Resistenza Ogni popolo ha diritto alla pace

Il presidente ha dichiarato che la Resistenza rappresenta un valore sempre attuale e fondamentale, sottolineando che ogni popolo ha il diritto di cercare la pace. Ha ribadito che libertà e giustizia sono principi universali che non hanno limiti geografici, affermando che la pace è un diritto che spetta a tutti i popoli senza eccezioni. Queste parole sono state pronunciate in un contesto di commemorazione e riflessione sui valori della resistenza.

AGI - "Ora e sempre Resistenza. Libertà e giustizia non conoscono confini. La pace come diritto di ogni popolo ”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parla a San Severino Marche per celebrare l' 81esimo anniversario della Liberazione dopo aver partecipato questa mattina alla tradizionale cerimonia all’ Altare della Patria a Roma. "Lo scrittore statunitense William Faulkner, Premio Nobel per la letteratura nel 1949, ammoniva, nel suo 'Requiem per una monaca' che ' il passato non è mai morto, non è neanche passato'. Ciò che è accaduto non svanisce ma vive nelle conseguenze che ha prodotto. Il passato ha plasmato il presente.🔗 Leggi su Agi.it

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