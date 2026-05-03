L’Inter ha conquistato il suo ventunesimo titolo di campione d’Italia, assicurandosi il primo posto con diverse giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. Nonostante alcune difficoltà affrontate durante gli scontri diretti, la squadra ha mantenuto una posizione di testa stabile nel corso della stagione, riuscendo a portare a casa il risultato finale. La vittoria è stata ufficializzata dopo le ultime partite disputate, consolidando così il primato in classifica.

Domenica l’Inter ha battuto il Parma per 2-0 e ha vinto il campionato con tre giornate d’anticipo. Al momento ha infatti dodici punti in più della squadra seconda in classifica (82, contro i 70 del Napoli), e ne rimangono in palio soltanto 9. L’Inter ha avuto il controllo della partita fin dall’inizio e ha concesso al Parma pochissime occasioni: è passata in vantaggio al 45esimo minuto con un gol di Marcus Thuram e ha raddoppiato all’80esimo con Henrikh Mkhitaryan, che hanno segnato rispettivamente su assist di Piotr Zielinski e Lautaro Martinez. È il 21esimo Scudetto vinto dall’Inter, che con questo successo stacca di due i rivali cittadini del Milan, fermi a 19; ed è anche il terzo degli ultimi sei anni (con tre allenatori diversi).🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Inter è campione d’Italia

L’INTER È CAMPIONE D’ITALIA INTER-CAGLIARI 3-0

Notizie correlate

La grande cavalcata nerazzurra. L'Inter è campione d'ItaliaLa rivoluzione targata Chivu, arrivato alla Pinetina con il compito di traghettare i nerazzurri verso un nuovo ciclo, si è completata prima del...

Leggi anche: Inter Campione d’Italia, SNAI già paga in anticipo le vincite

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Scudetto, Inter campione d’Italia prima di giocare col Parma? Ecco tutte le combinazioni; Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Niente scudetto questo weekend. Ma l'Inter può essere campione il prossimo turno anche senza giocare; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se….

L’Inter domina in Italia ma delude in Europa: cosa è mancato ai nerazzurri in ChampionsPer i campioni d’Italia è stata una stagione dai due volti. Trionfale il cammino in campionato ma brucia l’eliminazione ai playoff di Champions contro il Bodo-Glimt ... ilgiornale.it

La grande cavalcata nerazzurra. L'Inter è campione d'ItaliaDopo il disastroso finale della scorsa stagione, l’Inter torna a vincere nonostante i tanti cambiamenti. Ripercorriamo insieme le tappe della cavalcata che è valsa ai nerazzurri lo scudetto numero 21 ... ilgiornale.it

Mkhitaryan fa 2-0 e l’Inter ora aspetta solo il fischio finale per il 21º scudetto - facebook.com facebook