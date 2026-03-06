Inter Campione d’Italia SNAI già paga in anticipo le vincite

L’Inter si è laureata campione d’Italia e la SNAI ha già iniziato a pagare in anticipo le vincite ai clienti. La notizia arriva in un momento di grande attesa a Milano, dove i tifosi si preparano per un derby che potrebbe decidere molto. I bookmaker, invece, sembrano aver già ufficializzato il risultato della corsa allo scudetto.

Inter Campione d’Italia. Mentre Milano trattiene il fiato in vista di un derby che può valere una stagione intera, per i bookmaker la corsa allo scudetto sembra già decisa. SNAI ha infatti scelto di pagare in anticipo le scommesse sull’Inter campione d’Italia quando mancano ancora undici giornate alla fine della Serie A: una decisione senza precedenti. Non sarà quindi necessario attendere il risultato del derby di domenica sera contro il Milan, né tantomeno l’aritmetica della classifica. Per il mercato delle quote il 21° scudetto nerazzurro è già virtualmente assegnato. Numeri alla mano, secondo gli analisti di SNAI l’Inter ha circa il 95% di probabilità di conquistare il titolo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Derby decisivo per lo scudetto? Non per i bookie: Snai paga già l'Inter campione d'Italia

Scudetto Inter: Snai paga le scommesse antepost prima del Derby di MilanoLa vittoria dello Scudetto 2025-26 da parte dell’Inter è considerata molto probabile da tutti i concessionari ma uno di questi ha deciso di pagare le...

Inter-Fiorentina 3-0: gol e highlights | Serie A

Altri aggiornamenti su Inter Campione.

Temi più discussi: L'Inter e il tesoro del doblete. Scudetto e coppa Italia valgono 23 milioni; All'Inter resta solo l'ostacolo Milan, dal derby al derby: Chivu vuole vendicare l'andata e chiudere il discorso Scudetto, ma prima c'è la Coppa Italia; Del Cielo e della Notte - Milan-Inter in 12 derby; Rimonte scudetto Serie A: il racconto e i dati di quelle più celebri. Juve in attivo, Inter in passivo. Le altre...

Inter Campione d'Italia per i bookmaker: pagamento anticipato (anche prima del derby) per gli scommettitoriMentre Milano trattiene il fiato per un derby che vale una stagione, per i bookmaker la lotta scudetto è già chiusa. SNAI ha deciso infatti ... msn.com

Inter campione d'Italia: la Snai paga già le puntate sullo scudetto nerazzurro a 11 giornate dal termine, senza aspettare il derbyMentre Milano trattiene il fiato per un derby che vale una stagione, per i bookmaker la lotta scudetto è già chiusa. Snai ha deciso infatti ... msn.com

Visita alla White House per Messi e l'Inter Miami , ma il campione argentino dribbla i discorsi sulla guerra di Trump. Cosa ne pensate - facebook.com facebook

Marco #Materazzi, ex difensore dell’ #Inter e Campione del Mondo del 2026 non ha dubbi su #Gattuso e a Vivo Azzurro Tv dice: “Venderà cara la pelle per portarci al #Mondiale”. #calcionews24 x.com