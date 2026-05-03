La grande cavalcata nerazzurra L' Inter è campione d' Italia

L'Inter ha conquistato il suo 21° titolo di campione d'Italia, concludendo con successo la stagione. La squadra ha beneficiato del contributo di Chivu, arrivato alla Pinetina con l'obiettivo di guidare una fase di rinnovamento. La vittoria è arrivata in anticipo rispetto alle previsioni, segnando un traguardo importante nella storia del club. La squadra si prepara ora a festeggiare e a pianificare il prossimo futuro.

La rivoluzione targata Chivu, arrivato alla Pinetina con il compito di traghettare i nerazzurri verso un nuovo ciclo, si è completata prima del previsto, consegnando all’Inter lo scudetto numero 21 della sua storia. Se negli ultimi mesi il risultato della sfida scudetto era sembrato ai più già scritto, il cammino dell’undici del tecnico romeno non è stato privo di momenti difficili e situazioni complicate. Ripercorriamo insieme la cavalcata che ha portato l’Inter di nuovo in vetta al calcio tricolore. Una partenza tra alti e bassi. Dopo una sessione di mercato molto inferiore alle aspettative del popolo nerazzurro, rimasto pesantemente scottato dal finale di stagione orribile della squadra guidata da Simone Inzaghi, l’atmosfera che circondava Cristian Chivu alla prima di campionato non era sicuramente all’insegna dell’ottimismo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La grande cavalcata nerazzurra. L'Inter è campione d'Italia INTER CAMPIONE D'ITALIA, LA GRANDE CAVALCATA NERAZZURRA Notizie correlate Mercato Inter, Romano svela la strategia nerazzurra per il grande colpo dalla Premier League: ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Romano, sul suo canale Youtube, ha parlato così delle mosse nerazzurre per un obiettivo dalla Premier League... Inter-Como di Coppa Italia, la pazza rimonta nerazzurra in 10 fotoÈ una pazza Inter quella che martedì sera ha sconfitto il Como per 3-2 in semifinale di Coppa Italia. Tutti gli aggiornamenti Inter, lo scudetto della rivincitaOra c'è anche l'aritmetica: è il titolo numero 21 della storia nerazzurra e arriva dopo la stagione degli Zero Tituli. Da Chivu a Lautaro Martinez, ecco i protagonisti della cavalcata. panorama.it Inter, tanti nerazzurri sono alla vittoria del primo Scudetto in carriera: ecco la fotografia in vista dell’imminente festa di San SiroInter, tanti nerazzurri sono alla vittoria del primo Scudetto in carriera: ecco la fotografia in vista dell'imminente festa di San Siro ... calcionews24.com