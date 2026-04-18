Scudetto Inter | ecco quando può arrivare la matematica certezza del 21esimo titolo nazionale
L'Inter potrebbe ufficializzare lo scudetto già il 26 aprile, in caso di determinati risultati nelle partite di quella giornata. Se i nerazzurri vincono a Torino e le concorrenti dirette non ottengono punti sufficienti, la matematica certezza del ventunesimo titolo nazionale diventa realtà. La data rappresenta il primo possibile match point, a patto che si verificano le condizioni previste dal calendario e dai risultati delle squadre coinvolte.
di Lorenzo Vezzaro Scudetto Inter, il primo match point il 26 aprile: i nerazzurri campioni a Torino se si verificano questi scenari. L’ Inter può già vincere lo scudetto settimana prossima? La domanda rimbalza prepotente tra i tifosi dopo gli ultimi risultati di campionato. La sconfitta del Napoli al Maradona contro la Lazio ha infatti scavato un solco forse decisivo, aumentando il vantaggio dei nerazzurri a 12 punti quando al termine della Serie A mancano ormai solo quattro giornate. Domenica prossima la squadra di Cristian Chivu avrà tra le mani il primo vero match point per chiudere i giochi e cucirsi sul petto la storica seconda stella. La data del possibile trionfo: appuntamento al 26 aprile.🔗 Leggi su Internews24.com
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