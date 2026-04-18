L'Inter potrebbe ufficializzare lo scudetto già il 26 aprile, in caso di determinati risultati nelle partite di quella giornata. Se i nerazzurri vincono a Torino e le concorrenti dirette non ottengono punti sufficienti, la matematica certezza del ventunesimo titolo nazionale diventa realtà. La data rappresenta il primo possibile match point, a patto che si verificano le condizioni previste dal calendario e dai risultati delle squadre coinvolte.

di Lorenzo Vezzaro Scudetto Inter, il primo match point il 26 aprile: i nerazzurri campioni a Torino se si verificano questi scenari. L’ Inter può già vincere lo scudetto settimana prossima? La domanda rimbalza prepotente tra i tifosi dopo gli ultimi risultati di campionato. La sconfitta del Napoli al Maradona contro la Lazio ha infatti scavato un solco forse decisivo, aumentando il vantaggio dei nerazzurri a 12 punti quando al termine della Serie A mancano ormai solo quattro giornate. Domenica prossima la squadra di Cristian Chivu avrà tra le mani il primo vero match point per chiudere i giochi e cucirsi sul petto la storica seconda stella. La data del possibile trionfo: appuntamento al 26 aprile.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto Inter: ecco quando può arrivare la matematica certezza del 21esimo titolo nazionale

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