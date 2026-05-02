Como-Napoli finisce 0-0 L' inter a un punto dallo scudetto

Como e Napoli si sono affrontate al 'Sinigaglia' in una partita terminata con il risultato di 0-0, confermando lo stesso punteggio dell'andata. La squadra di Fabregas ha creato diverse occasioni nel corso del primo tempo, ma non è riuscita a segnare, mentre il Napoli si è difeso con ordine. Con questo risultato, i partenopei si trovano a un punto dallo scudetto.

AGI - Como e Napoli non si fanno male al 'Sinigaglia', replicando lo stesso risultato dell'andata. Lo 0-0 finale pesa più per la squadra di Fabregas, che si 'mangia le mani' per le occasioni sprecate da Douvikas e Diao nella prima mezz'ora di gioco. Il Napoli, invece, si sveglia troppo tardi, colpendo un palo all'84' con Politano. Questo risultato spegne probabilmente il sogno Champions del Como: domani la Juve in caso di vittoria contro il Verona (già retrocesso) può scappare a +5. In chiave scudetto, invece, domani all'Inter basterà un pareggio contro il Parma per festeggiare il titolo anzitempo. Cronaca del match. Nella prima frazione lo scarso cinismo del Como e i salvataggi di Rrahmani e Milinkovic mantengono il risultato sullo 0-0.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Como-Napoli finisce 0-0. L'inter a un punto dallo scudetto Final Fantasy XIV BONUS DAY 1 - LEVELING ROUTE & Much More! [ITA / ENG] Notizie correlate Inter bloccata dal Torino ma ormai ad un passo dallo scudetto. Vince il Como, pari tra Milan e JuventusVa ufficialmente in archivio una domenica dalle poche emozioni per la Serie A 2025-2026 di calcio maschile, che ha visto lo svolgimento di quattro... Leggi anche: Padovan: «Inter imprendibile, Napoli lontano dallo scudetto. Conte? Io lo terrei» Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Como-Napoli | Serie A 2025/26; Tutte le notizie di calcio in Diretta; Anteprima Como-Napoli: ambizioni europee e secondo posto. Serie A: Como-Napoli finisce a reti inviolate, unica emozione, il palo di Politano (0-0)Como-Napoli: azzurri a Como per consolidare il secondo posto per la 35a gara in serie A 90‘ + 4’ Concessi 4‘ di recupero. Nella parte finale meglio il Napoli che però non riesce a concretizzare. Fini ... 100x100napoli.it Serie A, Como-Napoli 0-0: Conte a un passo da un posto in ChampionsDouvikas e Diao sprecano nel primo tempo il possibile vantaggio della squadra di Fabregas. Nella ripresa gli azzurri colpiscono un palo con Politano ... corrieredellosport.it INTER ad un punto dallo SCUDETTO dopo Como-Napoli! Il pareggio della squadra di Conte regala ai nerazzurri la possibilità di festeggiare domenica sera contro il Parma anche con un pareggio. Il Napoli infatti resterebbe a -10, stesso distacco del Milan se i - facebook.com facebook Como-Napoli, pari nella noia: Fabregas è quasi fuori dalla corsa Champions x.com