Como-Napoli finisce 0-0 L' inter a un punto dallo scudetto

Da agi.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Como e Napoli si sono affrontate al 'Sinigaglia' in una partita terminata con il risultato di 0-0, confermando lo stesso punteggio dell'andata. La squadra di Fabregas ha creato diverse occasioni nel corso del primo tempo, ma non è riuscita a segnare, mentre il Napoli si è difeso con ordine. Con questo risultato, i partenopei si trovano a un punto dallo scudetto.

AGI - Como e Napoli non si fanno male al 'Sinigaglia', replicando lo stesso risultato dell'andata. Lo 0-0 finale pesa più per la squadra di Fabregas, che si 'mangia le mani' per le occasioni sprecate da Douvikas e Diao nella prima mezz'ora di gioco. Il Napoli, invece, si sveglia troppo tardi, colpendo un palo all'84' con Politano. Questo risultato spegne probabilmente il sogno Champions del Como: domani la Juve in caso di vittoria contro il Verona (già retrocesso) può scappare a +5. In chiave scudetto, invece, domani all'Inter basterà un pareggio contro il Parma per festeggiare il titolo anzitempo. Cronaca del match. Nella prima frazione lo scarso cinismo del Como e i salvataggi di Rrahmani e Milinkovic mantengono il risultato sullo 0-0.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Como-Napoli finisce 0-0. L'inter a un punto dallo scudetto

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