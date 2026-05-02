Nella giornata di oggi, diversi treni sono stati coinvolti in problemi che hanno causato ritardi e sospensioni. In Campania, il servizio ferroviario è stato interrotto tra Caserta e Roma Termini per un guasto, mentre sulla linea adriatica in Abruzzo si sono verificati disservizi causati da un guasto elettrico, con alcuni treni che hanno accumulato ritardi superiori alle sei ore. Trenitalia ha comunicato che la circolazione tra Sparanise e Capua è ancora sospesa a causa di un intervento dei Vigili del Fuoco.

Di seguito la comunicazione di Trenitalia: Aggiornamento – ore 21:00 La circolazione è ancora sospesa per un intervento dei Vigili del Fuoco tra Sparanise e Capua. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Treno Intercity direttamente coinvolto e oggetto di variazioni: • IC 704 Taranto (14:50) – Roma Termini (22:27): il treno oggi termina la corsa a Caserta. I passeggeri: • in partenza da Caserta e diretti a Roma Termini possono utilizzare il treno EXP 39100 Caserta (21:00) – Roma Termini (23:36); • diretti a Vairano, Cassino e Frosinone possono proseguire il viaggio da Caserta con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Treni: la giornata nera è anche in Campania e il Taranto-Roma Termini finisce a Caserta ELENCO TRENI COINVOLTI Sulla linea adriatica guasto elettrico in Abruzzo, ritardi anche superiori a sei ore

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