Nella mattinata di oggi si sono verificati ritardi significativi sulla linea ferroviaria adriatica tra Giulianova e Pescara, a causa di un guasto alla linea elettrica. La circolazione dei treni è rimasta rallentata, con alcune partenze e arrivi posticipati di oltre sei ore. Trenitalia ha comunicato che la situazione rimane instabile e che i servizi continuano a subire variazioni.

Di seguito la comunicazione di Trenitalia: Aggiornamento – ore 11:30 La circolazione è ancora rallentata tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso, e possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazione: • FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (11:10): il treno oggi ha origine da Ancona. I passeggeri diretti a e in partenza da Pescara, Giulianova e San Benedetto del Tronto possono utilizzare il treno FR 8810 Bari (5:20) – Milano Centrale (12:30), che oggi ferma anche a Giulianova, Cesena, Modena e Parma.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara

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Treni bloccati su Adriatica per guasto elettrico: ritardi di 6 ore #treni x.com

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