Domani alle 9.30, presso il bar Galliano in Passeggiata, si terrà un incontro pubblico che vedrà la partecipazione dell’onorevole Deborah Bergamini, rappresentante di Forza Italia. L’evento sarà dedicato alla presentazione della candidatura a sindaco di Sara Grilli e della lista Centrodestra unito. L’iniziativa è rivolta ai cittadini interessati a conoscere le proposte del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali.

Forza Italia Domani alle 9.30, il bar Galliano in Passeggiata ospiterà un incontro pubblico con la partecipazione dell’onorevole Deborah Bergamini (nella foto), onorevole di Forza Italia, a sostegno della candidatura a sindaco di Sara Grilli e della lista Centrodestra unito. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto sui temi centrali per il futuro della città, a partire dal rilancio economico e turistico della Passeggiata e del litorale, fino alle questioni legate alla sicurezza e al decoro urbano, sia per Viareggio che per Torre del Lago. "Sarà inoltre l’occasione – si legge in una nota stampa – per ribadire la compattezza della coalizione e condividere le priorità del programma amministrativo".🔗 Leggi su Lanazione.it

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: L’incontro con l’onorevole. Bergamini; Elezioni amministrative, Viareggio: incontro con l’On. Bergamini a sostegno di Sara Grilli e del Centrodestra unito; Querele temerarie e libertà di stampa. Intervista a Deborah Bergamini (23.04.2026); Bergamini: Lavori all’Alda Costa. I primi interventi saranno sul tetto.

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