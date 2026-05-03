A Lignano, la stagione del 2026 inizia con nuovi flussi e l'organizzazione dell'evento G20spiagge. A fine settembre si analizzeranno gli effetti dell'evento sull’economia locale. Le concessioni nella zona di Sabbiadoro sono state sospese dal 2014, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali. La città si prepara per questa fase di cambiamenti, con attenzione alle implicazioni sul turismo e alle questioni legali legate alle concessioni balneari.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il G20spiagge l'economia della città a fine settembre?. Perché le concessioni di Sabbiadoro sono in sospeso dal 2014?. Quali strategie userà il Comune per attirare turisti fuori dall'estate?. Chi gestirà l'equilibrio tra nuovi flussi e stabilità degli operatori?.? In Breve Assessore Sergio Emidio Bini conferma aumento presenze nei primi tre mesi dell'anno.. Summit G20spiagge previsto per fine settembre con i comuni balneari italiani.. Mauro Bordin sottolinea qualità accoglienza Friuli Venezia Giulia durante cerimonia Cinecity.. Gestione concessioni Sabbiadoro in sospeso con proroghe annuali dalla scadenza 2014.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lignano, la stagione 2026 parte con nuovi flussi e il G20spiagge

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