Lignano inaugura la stagione 2026 | tra investimenti balneari riqualificazione urbana e record di presenze

Lignano Sabbiadoro ha aperto ufficialmente la stagione turistica 2026 con una cerimonia alla presenza delle autorità locali. Durante l’evento, sono stati annunciati nuovi investimenti nelle strutture balneari e interventi di riqualificazione urbana. Sono stati registrati numeri record di presenze nei primi giorni di apertura. Il sindaco ha partecipato all’evento, sottolineando l’inizio di un periodo di crescita e sviluppo per la località.

Con lo sguardo rivolto a un futuro di crescita e innovazione, il sindaco Laura Giorgi ha dato ufficialmente il via alla stagione turistica 2026 di Lignano Sabbiadoro. Durante il suo intervento, il primo cittadino ha descritto una località in piena evoluzione, capace di superare la stagionalità.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Tra abbonati e biglietti venduti si va verso numeri record in stagione. Già oltre 5mila presenze al MazzaTra abbonati e biglietti venduti in prevendita, sono già oltre 5mila i tifosi della Spal che si sono già assicurati un posto sugli spalti dello... Concorso di progettazione per la riqualificazione urbana tra Piazza De Gasperi e via Pietro MarsicoIl Comune lancia una procedura telematica in due gradi per valorizzare gli spazi pubblici e migliorare la fruibilità del centro cittadino Il Comune... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lignano alza il sipario: inaugura la nuova stagione tra turismo e nuove idee; Lignano, si inaugura la stagione estiva: la Terrazza a mare è ancora un cantiere, cerimonia al cinema; 51ª Regata dei Due Golfi, a Lignano il via con la nuova regata costiera e l’incontro tecnico Armare Ropes; Lignano, aperti i primi ombrelloni: premiati i pionieri della spiaggia della stagione 2026. Lignano inaugura la stagione 2026: tra investimenti balneari, riqualificazione urbana e record di presenzeIn occasione dell’apertura ufficiale della stagione turistica il sindaco, Laura Giorgi, ha tracciato le linee guida per il futuro della località, sottolineando l’importanza di un’identità territoriale ... udinetoday.it Lignano Sabbiadoro: inaugurata la stagione turistica 2026 | FOTOA Lignano Sabbiadoro inaugurata la stagione turistica 2026: crescita dei flussi, visione di sviluppo e nuovi progetti per il territorio. nordest24.it LIGNANO SABBIADORO INAUGURA UFFICIALMENTE LA STAGIONE BALNEARE Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/lignano-sabbiadoro/inaugurazione-stagione-balneare-lignano-sabbiado facebook