Per gli appassionati di borse, sono disponibili dieci libri che spaziano dalle icone vintage alle ultime tendenze. Questi volumi approfondiscono la storia, i modelli e le caratteristiche di accessori che sono diventati simboli di stile e desiderio. Alcuni si concentrano sulle marche più amate, altri analizzano le evoluzioni nel tempo, offrendo un quadro completo per chi desidera conoscere meglio il mondo delle bag.

Dedicati a chi non si accontenta di comprarle (quando può) o sognarle (che non costa niente), ma desidera conoscerle nei minimi dettagli: ecco i libri che parlano di borse che, se siete amanti di questi accessori, dovete assolutamente sfogliare +++dropcap Accessori pratici o veri oggetti del desiderio? Le borse sono diventate negli anni tante cose diverse e questi libri a loro dedicati sono pronti a raccontarvelo. A mano, a tracolla, grandi o minuscole, come piccole opere d'arte: questi oggetti hanno guadagnato ruoli al cinema e sul piccolo schermo, muovono volumi d'affari incredibili e sono, spesso e volentieri, in cima alla lista dei desideri di milioni di persone al mondo, per molte delle quali hanno assunto la valenza di veri e propri status symbol.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Libri sulle borse: dalle icone vintage alle nuove ossessioni, 10 titoli imperdibili per veri bag-lovers

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Il maggio dei libri: i titoli imperdibili da tenere sempre in borsa o nel tuo KindleNon è solo il mese delle belle giornate, delle fioriture e delle passeggiate all’aria aperta, maggio è anche il mese dei libri.

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