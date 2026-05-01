Maggio è tradizionalmente il mese dedicato ai libri, con numerose iniziative e promozioni che invitano alla lettura. Sono molti i titoli che si segnalano come imperdibili, ideali da portare sempre con sé, che si tratti di una copia cartacea da riporre in borsa o di un e-book sul Kindle. Questo periodo rappresenta un'occasione per scoprire nuove pubblicazioni e riscoprire i classici, approfittando della voglia di stare all’aperto e di leggere ovunque.

Non è solo il mese delle belle giornate, delle fioriture e delle passeggiate all’aria aperta, maggio è anche il mese dei libri. Non che ci sia bisogno per forza di un motivo per perdersi e immergersi tra le pagine e l’inchiostro dei nostri testi preferiti, intendiamoci, però se è lo stesso Ministero della Cultura a lanciare un’iniziativa per promuovere libri e lettura proprio durante questo mese – che prende il nome di Maggio dei libri appunto, allora non possiamo che approfittare per proporvi i migliori titoli di questo mese. Nuove uscite, best seller e libri attesissimi: tutti i libri da leggere a maggio. Film che diventano libri, e viceversa, storie che lasciano col fiato sospeso e incontri che cambiano tutto, i protagonisti e pure i lettori.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il maggio dei libri: i titoli imperdibili da tenere sempre in borsa o nel tuo Kindle

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