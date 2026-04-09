A Verona, l’ospedale di Borgo Trento ha introdotto una nuova applicazione chiamata MyAouiVerona, sviluppata da TapMyLife. Questa applicazione permette ai pazienti di orientarsi all’interno della struttura utilizzando lo smartphone. Con questa novità, l’accesso ai servizi e la localizzazione delle varie aree dell’ospedale sono più semplici e immediati per chi si trova nella struttura.

L’orientamento all’interno dell’ospedale di Borgo Trento cambia volto grazie al debutto di MyAouiVerona, l’applicazione sviluppata da TapMyLife. Il sistema trasforma i dispositivi Android e iOS in strumenti di navigazione interna per pazienti e visitatori. Tramite mappe digitali, indicazioni visive e back vocali, l’app guida l’utente verso la destinazione specifica seguendo il percorso più rapido o personalizzato. La tecnologia si basa su una rete di ripetitori bluetooth, iBeacon, già presenti nelle strutture veronesi e impiegati anche dai Vigili del Fuoco per le emergenze. I dispositivi a basso consumo garantiscono una localizzazione precisa negli spazi chiusi, permettendo di individuare con facilità reparti, servizi e attrezzature specifiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, l’ospedale diventa smart: lo smartphone guida i pazienti

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