Quali operazioni si possono effettuare con il libretto di risparmio postale Smart?

Il libretto di risparmio postale Smart, uno dei prodotti più diffusi di Poste Italiane, permette di effettuare diverse operazioni di deposito e prelievo. Nato nel 1875, questo strumento ha accompagnato generazioni di italiani nel risparmio quotidiano, offrendo una soluzione sicura garantita dallo Stato. Con il libretto, si possono effettuare versamenti, prelievi, consultare il saldo e ricevere estratti conto. È disponibile anche in versione digitale, compatibile con i servizi online dell’azienda.

Il libretto di risparmio è uno dei prodotti più conosciuti di Poste Italiane. È nato infatti nel 1875 e da allora milioni di italiani hanno iniziato a utilizzarlo per depositare i propri risparmi in modo sicuro grazie alla garanzia dello Stato. Quali sono dunque tutte le operazioni che si possono effettuare con questo strumento anche in modalità online? Cosa si può fare con il libretto Smart agli uffici postali e allo sportello. Con il libretto di risparmio Smart è possibile gestire il proprio denaro in modo semplice e flessibile recandosi presso gli uffici postali o gli sportelli Atm Postamat. Ai primi si possono effettuare versamenti di contanti, di assegni e inoltre: prelievi;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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