Libertas salvezza rinviata Lotta ma ancora non basta

Nel match a Campagnola Emilia, la squadra Libertas ha subito una sconfitta per 3-1 contro la neopromossa in serie A3, la Osgb. I set si sono conclusi con i punteggi di 25-19, 25-13, 23-25 e 25-22. Nonostante gli sforzi, la formazione Libertas non è riuscita a ottenere un risultato positivo e la salvezza sembra ancora lontana. La partita ha visto una lotta intensa, ma alla fine la Osgb ha prevalso nel quarto set.

Un’irriducibile Life365.eu esce a mani vuote da Campagnola Emilia, piegata 3-1 dalla Osgb (25-19, 25-13, 23-25, 25-22) neopromossa in serie A3. Purtroppo, anche se Reggio perde (3-2) a Montespertoli, non può ancora festeggiare l’aritmetica permanenza in B1: sarà decisiva l’ultima giornata. Forlì soffre i ritmi alti delle padrone di casa e perde i primi due set, poi rialza prepotentemente la testa: strappa il terzo e sfiora una clamorosa rimonta nel quarto. Libertas subito a muso duro: la battuta salto float di Casotti manda in crisi la ricezione emiliana e un primo tempo altisonante di Perletti firma lo 0-3. Campagnola non si fa impressionare e ricuce.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Libertas, salvezza rinviata. Lotta ma ancora non basta Notizie correlate Liga: Real ancora fermato sul pari, Barça vola a +9, si riaccende la lotta salvezzaMadrid (Spagna) 13 aprile 2026 - Potrebbe essere questa la fase cruciale, quella che decide le sorti di una Liga sempre in bilico, ma mai come ora... Ristopro lotta fino all’ultimo ma non bastaristopro 77 casoria 86 (d1ts) RISTOPRO FABRIANO: Romondia 9, Beyrne 2, Dri 5, Šilke-Žunda 3, Wojciechowksi 14, Abega 23, Beltrami, Vavoli 15,...