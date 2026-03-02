Ristopro lotta fino all’ultimo ma non basta

Nella partita tra Ristopro Fabriano e Casoria, la squadra di casa ha combattuto fino all’ultimo secondo, ma non è riuscita a vincere. I giocatori di Fabriano sono scesi in campo con determinazione, ottenendo punti da vari membri del roster. Alla fine, il punteggio finale è stato di 86 a 77 a favore di Casoria, con alcuni giocatori di Fabriano che hanno segnato più di recente.

ristopro 77 casoria 86 (d1ts) RISTOPRO FABRIANO: Romondia 9, Beyrne 2, Dri 5, Šilke-Žunda 3, Wojciechowksi 14, Abega 23, Beltrami, Vavoli 15, Ponziani 6, Redini, Marani, Chiucchi. All. Rossi MALVIN PSA BASKET CASORIA: Vijber 12, Liamin, Mehmedoviq 8, Seck 9, Spizzichini 14, Ruggiero 8, Berra 16, Vozza, Petracca 9, D'Offizi 10. All. Gandini Arbitri: Marzulli di Pontedera, Marianetti di Chieti e Mammoli di Perugia Parziali: 26-20; 16-26; 14-15; 15-8; 6-15. (77-86 d1ts) Note: Tiri liberi: Fabriano: 1719; Casoria: 1316; Tiri da 2: 2147; 2035; Tiri da 3: 624; 1130; Rimbalzi: 37 (off. 11, Vavoli 9 ); 40 (off. 8, Spizzichini Ruggiero 7); Assist: 16 (Šilke-Žunda 4); 20 (Spizzichini e Vijber 6).