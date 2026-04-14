Liga | Real ancora fermato sul pari Barça vola a +9 si riaccende la lotta salvezza

La giornata di campionato ha visto il Real Madrid fermarsi ancora sul pareggio, mentre il Barcellona ha allungato il vantaggio a nove punti in classifica. La lotta per la salvezza si è riaccesa, con alcune squadre che cercano di uscire dalle zone pericolose. La sfida per la vetta resta aperta, mentre le squadre coinvolte continuano a giocare senza sosta, in un campionato sempre più combattuto e incerto.

Madrid (Spagna) 13 aprile 2026 - Potrebbe essere questa la fase cruciale, quella che decide le sorti di una Liga sempre in bilico, ma mai come ora vicina a restare ancora in Catalogna, tra le Ramblas di Barcellona. I Blaugrana vincono il derby cittadino contro l' Espanyol, mentre un'altra catalana, il Girona, ferma sul pari il Real Madrid e consegna ai Blaugrana il +9 in classifica. Cambia poco o nulla la lotta Europa, mentre divampa nei bassifondi la lotta per evitare la retrocessione. Ora come ora tutte le squadre dal nono posto dell' Osasuna all'ultimo del Real Oviedo sono comprese in questa sfida: dodici squadre in altrettanti punti, per decidere le tre che lasceranno la Liga la prossima stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Liga: Real ancora fermato sul pari, Barça vola a +9, si riaccende la lotta salvezza La Liga: il Barça tenta l'allungo, il Real risponde, si accende la lotta EuropaSiviglia (Spagna) 2 febbraio 2026 - Il Barcellona vince e tenta l'allungo, ma il Real Madrid risponde subito nonostante mille difficoltà nel derby... La Liga, il Barça sopravvive all'Atletico e allunga a +7. Real ko a MaiorcaPalma di Maiorca 6 aprile 2026 – Il Barcellona potrebbe aver messo una seria ipoteca sul titolo di Liga.