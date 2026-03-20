In Italia, i casi di epatite A sono in crescita, con il nord della Calabria, il Lazio e altre zone della penisola che segnalano un aumento dei contagi. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente queste aree per valutare l’entità dell’emergenza e raccogliere dati sulle nuove segnalazioni provenienti da diversi territori. La situazione continua a essere sotto osservazione da parte degli enti competenti.

Aumentano in Italia i casi di epatite A e tra le aree finite sotto osservazione c’è anche il nord della Calabria, indicato insieme al Lazio e ad altre zone della penisola tra i territori interessati da nuove segnalazioni. A richiamare l’attenzione è la Società italiana di malattie infettive e tropicali, che in una nota invita a rafforzare le misure di prevenzione e raccomanda la vaccinazione soprattutto per i soggetti più fragili. Frutti di mare crudi osservati speciali, ma il quadro resta complesso Secondo gli esperti, il focolaio campano potrebbe essere strettamente collegato ai fenomeni meteorologici estremi dei mesi scorsi, con forti e prolungate piogge invernali che avrebbero provocato esondazioni e contaminazioni fecali in alcune aree marine, determinando la positività del virus in diversi lotti di mitili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Epatite A, casi in aumento in Italia: sotto osservazione anche il nord della Calabria

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