In aumento i casi di epatite A in Italia sotto osservazione anche il nord della Calabria | il maltempo tra le possibili cause

In Italia si registrano crescenti casi di epatite A, con il nord della Calabria incluso tra le aree sotto osservazione. Oltre a questa regione, sono state segnalate nuovi casi nel Lazio e in altre zone della penisola. Il maltempo viene considerato come una possibile causa di questa escalation, anche se non sono stati ancora definiti collegamenti certi.

Aumentano in Italia i casi di epatite A e tra le aree finite sotto osservazione c’è anche il nord della Calabria, indicato insieme al Lazio e ad altre zone della penisola tra i territori interessati da nuove segnalazioni. A richiamare l’attenzione è la Società italiana di malattie infettive e tropicali, che in una nota invita a rafforzare le misure di prevenzione e raccomanda la vaccinazione soprattutto per i soggetti più fragili. Frutti di mare crudi osservati speciali, ma il quadro resta complesso Secondo gli esperti, il focolaio campano potrebbe essere strettamente collegato ai fenomeni meteorologici estremi dei mesi scorsi, con forti e prolungate piogge invernali che avrebbero provocato esondazioni e contaminazioni fecali in alcune aree marine, determinando la positività del virus in diversi lotti di mitili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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