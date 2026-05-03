Il Papa ha espresso preoccupazione per la libertà di stampa in diversi paesi, sottolineando le restrizioni ancora presenti in molte nazioni. Recenti dati indicano che in 40 paesi la libertà di stampa è gravemente compromessa o assente. Nel 2025 si è registrato il numero più alto di giornalisti uccisi, mettendo in evidenza un trend preoccupante per il settore dell’informazione.

? Cosa scoprirai Quali sono i 40 Paesi dove la stampa è ancora assente?. Perché il 2025 è stato l'anno più letale per i giornalisti?. Come agiscono i regimi per imporre l'autocensura senza usare la forza?. Cosa accade alle democrazie quando il diritto di cronaca viene limitato?.? In Breve Dichiarazione di Windhoek del 1991 stabilisce l'indipendenza dei media come pilastro dei diritti.. Freedom House segnala circa 40 Paesi privi di libertà di stampa nel 2026.. Kaja Kallas definisce il 2025 l'anno più tragico per la sicurezza dei giornalisti.. Regimi autoritari in Africa e Asia colpiscono l'espressione libera negli ultimi vent'anni.. Il 3 maggio 2026 segna un momento di riflessione globale per la Giornata mondiale dell’informazione, mentre i dati di Freedom House evidenziano come circa 40 Paesi siano ancora privi di libertà di stampa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libertà di stampa: il monito del Papa e i dati sulla repressione

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