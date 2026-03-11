Scontro tra Gratteri e Il Foglio | polemica sulle parole del procuratore e sulla libertà di stampa

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha avuto uno scontro con il quotidiano Il Foglio dopo che il giornale ha pubblicato una conversazione che riguarda il caso del cantante Sal Da Vinci e il referendum sulla giustizia. La polemica è scoppiata a seguito della diffusione di alcune sue dichiarazioni e della successiva reazione del giornale. La discussione ha attirato l’attenzione sui temi della libertà di stampa e delle parole del procuratore.

Nuova polemica tra il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e il quotidiano Il Foglio, dopo la pubblicazione di una conversazione relativa al caso che coinvolge il cantante Sal Da Vinci e il dibattito sul referendum sulla giustizia. A raccontare l'episodio è stato su X il direttore del giornale, Claudio Cerasa, che ha condiviso l'articolo pubblicato dal quotidiano in cui viene riportato il contenuto di una telefonata con il magistrato. Secondo quanto riferito, il procuratore avrebbe commentato con tono ironico una precedente dichiarazione sul cantante, spiegando che si trattava di uno "scherzo". La vicenda nasce da una partecipazione televisiva su La7, durante la quale Gratteri aveva detto che Sal Da Vinci, autore della canzone Per sempre sì, avrebbe poi votato "no" al referendum.

