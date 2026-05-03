Il Papa ha rivolto un messaggio al Regina Coeli in cui ha parlato di fede e libertà, invitando a superare la competizione. Ha sottolineato che la fede può liberare il cuore dall’ansia di accumulare e dalla ricerca di prestigio per sentirsi validi. Il Papa ha anche fatto un appello affinché la stampa sia libera e possa svolgere un ruolo autentico nel diffondere verità e valori.

«La fede libera il nostro cuore dall’ansia di avere e di ottenere, dall’inganno di rincorrere un posto di prestigio per valere qualcosa. Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio, che è la vera realtà». Lo ha detto Leone XIV durante il Regina Coeli, offrendo una riflessione sul significato autentico della fede. “Non serve rincorrere il prestigio” Il Pontefice ha sottolineato come, «nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino, ad attirare l’attenzione sono i luoghi esclusivi, le esperienze alla portata di pochi, il privilegio di entrare dove nessun altro può». Una visione che, secondo il Papa, alimenta competizione e diseguaglianze.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il messaggio del Papa al Regina Coeli: “Fede e libertà, basta competizione”. Appello per la stampa libera

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