L' ultimo saluto a Filippo morto 10 giorni dopo il padre Il ricordo di +Europa | Combatteva per diritti e libertà
Filippo Vignali è morto a 53 anni, dieci giorni dopo il padre, colpito da un tumore diagnosticato circa un anno fa. La sua scomparsa ha lasciato sgomento tra amici e colleghi, che ricordano un uomo impegnato nella difesa dei diritti civili e delle libertà individuali. In queste ore, molte persone si uniscono nel ricordo di Filippo, che si era sempre battuto con passione per cause sociali e politiche. La sua famiglia ha annunciato che i funerali si terranno domani nella chiesa del quartiere.
Sono in tanti in queste ore a ricordare la figura di Filippo Vignali, stroncato a 53 anni da un tumore che gli era stato diagnosticato circa un anno fa. Filippo era molto conosciuto in città, per il suo lavoro e l'impegno nel sociale e in politica. Per una ventina d'anni apprezzato dipendente alla Teddy, aveva deciso di lasciare la carriera per dedicarsi all'insegnamento: aveva ottenuto l'abilitazione per diventare docente di sostegno. Il destino ha voluto, che la sua morte si sia registrata appena dieci giorni dopo quella del padre. A ricordarlo anche +Europa Rimini, con un messaggio: "Filippo era uno di quelli che non si accontentano, che non si siedono, che non smettono di fare domande scomode.
Filippo Vignali, insegnante di liceo di 53 anni, è deceduto dieci giorni dopo la morte del padre, colpito da un grave malore che lo aveva lasciato debilitato.
