L' ultimo saluto a Filippo morto 10 giorni dopo il padre Il ricordo di +Europa | Combatteva per diritti e libertà

19 feb 2026

Filippo Vignali è morto a 53 anni, dieci giorni dopo il padre, colpito da un tumore diagnosticato circa un anno fa. La sua scomparsa ha lasciato sgomento tra amici e colleghi, che ricordano un uomo impegnato nella difesa dei diritti civili e delle libertà individuali. In queste ore, molte persone si uniscono nel ricordo di Filippo, che si era sempre battuto con passione per cause sociali e politiche. La sua famiglia ha annunciato che i funerali si terranno domani nella chiesa del quartiere.

Sono in tanti in queste ore a ricordare la figura di Filippo Vignali, stroncato a 53 anni da un tumore che gli era stato diagnosticato circa un anno fa. Filippo era molto conosciuto in città, per il suo lavoro e l’impegno nel sociale e in politica. Per una ventina d’anni apprezzato dipendente alla Teddy, aveva deciso di lasciare la carriera per dedicarsi all’insegnamento: aveva ottenuto l’abilitazione per diventare docente di sostegno. Il destino ha voluto, che la sua morte si sia registrata appena dieci giorni dopo quella del padre. A ricordarlo anche +Europa Rimini, con un messaggio: “Filippo era uno di quelli che non si accontentano, che non si siedono, che non smettono di fare domande scomode.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Prof del liceo muore 10 giorni dopo il padre. “Filippo era pieno di amore, ha dedicato la vita agli altri”Filippo Vignali, insegnante di liceo di 53 anni, è deceduto dieci giorni dopo la morte del padre, colpito da un grave malore che lo aveva lasciato debilitato.

