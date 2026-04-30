A Lusaka si terrà il vertice globale sull'importanza della libertà di stampa, organizzato dall'Unesco, il 4 e 5 maggio. L'incontro riunisce rappresentanti di diversi paesi per discutere delle sfide legate alla diffusione di notizie false e alle difficoltà economiche che affrontano i media in Africa. La conferenza si concentra anche sul ruolo dei media nel contesto digitale e sulla tutela dell'informazione indipendente.

? Cosa sapere L'Unesco organizza il vertice sulla libertà di stampa a Lusaka il 4 e 5 maggio.. Il summit affronta la diffusione di fake news e le crisi economiche dei media africani.. L’Unesco organizza a Lusaka, in Zambia, il 4 e 5 maggio la conferenza globale denominata Dare forma a un futuro di pace per celebrare la Giornata mondiale della libertà di stampa 2026. L’appuntamento mira a stabilire nuovi standard per la libertà di espressione, considerandola uno strumento fondamentale sia dal punto di vista normativo che pratico per orientare l’evoluzione delle società dell’informazione. La convergenza tra diritti civili e innovazione digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libertà di stampa: il vertice globale a Lusaka per il futuro digitale

Notizie correlate

Leggi anche: Droni, cani robot e stampa 3D: il cantiere del futuro è digitale

Elkann dopo la vendita: «Abbiamo garantito un futuro di libertà a Repubblica e Stampa»«L’editoria è una professione che può essere esercitata in modo indipendente solo se si hanno i conti in regola».

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Rsf: Libertà di stampa a minimi storici nel mondo in ultimi 25 anni. L'analisi; Per Reporter Senza Frontiere la libertà di stampa nel mondo tocca un minimo storico; Libertà di stampa nel mondo ai livelli minimi degli ultimi 25 anni; Antimafia: M5s contro libertà di stampa, solidarietà a giornalisti.

Libertà di stampa, sempre meno nel mondo (va male anche in Italia)Secondo Rsf, il 52,2% dei 180 Paesi considerati si trova in una situazione difficile o molto grave. Il nostro Paese retrocede al 56esimo posto; gli Usa ... huffingtonpost.it

Reporter Senza Frontiere: la libertà di stampa ai minimi nel mondoRoma, 30 apr. (askanews) - Secondo Reporter Senza Frontiere, la libertà di stampa in tutto il mondo ha raggiunto un nuovo minimo. Nel suo ... stream24.ilsole24ore.com

"La libertà di navigazione nel diritto internazionale deve essere rispettata. Questo è un punto. Inoltre, abbiamo invitato e ribadiamo l'invito a Israele a rispettare il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale mar - facebook.com facebook

La libertà di stampa in Italia retrocede al 56/o posto (su 180) della graduatoria di Reporters sans frontières (Rsf) nel 2026 rispetto al 49/o posto del 2025 #ANSA x.com