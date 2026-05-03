La stagione del Teatro comunale Castagnoli si conclude con uno spettacolo che combina ironia e improvvisazione, portando in scena il progetto ‘Liberi tutti’ con la partecipazione di Veronesi. L’evento si è svolto a Scansano e rappresenta l’ultima rappresentazione della programmazione stagionale, lasciando spazio a un finale caratterizzato da spontaneità e leggerezza.

SCANSANO Si chiude nel segno dell’ironia e dell’improvvisazione la stagione del Teatro comunale Castagnoli. Oggi alle 17.30, saliranno sul palco Giovanni Veronesi insieme ai Musica da Ripostiglio con lo spettacolo " Liberi tutti ", appuntamento finale di una rassegna che ha registrato numeri in crescita e un forte apprezzamento da parte del pubblico. Lo spettacolo è costruito su un intreccio di parole, musica e improvvisazione. Da una parte il repertorio della band, dall’altra la verve istrionica di Veronesi, che alterna il ruolo di attore, regista e narratore, dando vita a una performance ogni volta diversa. Racconti inediti legati al mondo del cinema e dello spettacolo si mescolano a momenti musicali e a un dialogo continuo con il pubblico, in cui non mancano incursioni ironiche e richieste imprevedibili rivolte ai musicisti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Liberi tutti’ con Veronesi al Castagnoli

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