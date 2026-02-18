Giovanni Veronesi porta il gruppo Musica da Ripostiglio sul palco di Vicchio. La causa è lo spettacolo

Vicchio (Firenze), 18 febbraio 2026 - Sul palco del Teatro Giotto di Vicchio venerdì 20 febbraio, alle ore 21,15, arriva Giovanni Veronesi e il gruppo ' Musica da Ripostiglio' in "Liberi tutti!". Uno spettacolo nato dal connubio artistico tra il noto sceneggiatore e regista toscano Giovanni Veronesi e i 'Musica da Ripostiglio', dove racconti inediti sul mondo del cinema e dello spettacolo, digressioni musicali e momenti di ironia sono gli ingredienti di uno show multiforme e imprevedibile. Veronesi ricopre contemporaneamente i ruoli di regista, attore e presentatore, scardina la quarta parete entrando in confidenza totale con il pubblico e, dando sfoggio di abili doti di improvvisazione, stravolgendo la scaletta divertendosi nel mettere in difficoltà i Musica da Ripostiglio con richieste assurde e improbabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vicchio, in scena Giovanni Veronesi coi Musica da ripostiglio in ‘Liberi tutti’

