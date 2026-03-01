Proroghe nel marmo No di Legambiente al ’liberi tutti’ al monte

Legambiente ha espresso il suo dissenso rispetto alle proroghe nelle concessioni minerarie, insistendo sulla necessità di maggiore trasparenza nei dati relativi alla filiera del marmo. La questione riguarda il divieto di ulteriori proroghe alle cave di marmo, sottolineando l'importanza di regolamentazioni chiare e di accesso alle informazioni sui processi di estrazione. La posizione dell’associazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di gestione delle risorse naturali.

Cave: no alle proroghe. Sì alla trasparenza sui dati della filiera. Al coro di no alle proroghe sulle concessioni del marmo allungate a due anni anche per chi non rispetta la lavorazione in loco del 50 per cento, si aggiunge la posizione di Legambiente che parla di "enunciazioni di principio che non entrano nella concretezza dei dati". Dopo che l’associazione di ambientalisti ha chiesto all’amministrazione di non concedere proroghe, adesso ribadisce il no a ogni modifica peggiorativa della legge regionale 352015 e anche della legge 522025, per quel che concerne l’introduzione dell’obbligo di filiera nei bandi di gara per l’attribuzione delle future concessioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I nodi del marmo. “63 cave sono fuori legge”, il report di LegambienteCarrara, 16 febbraio 2026 – Secondo i dati dell’ultimo studio di Legambiente, 63 cave sarebbero fuorilegge.

