L’Idf bombarda il bunker sotterraneo di Khamenei e diffonde le immagini dei raid e della ricostruzione degli ambienti – Video

Le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato di aver bombardato un bunker sotterraneo a Teheran, attribuendolo al leader supremo iraniano. L’operazione, documentata con immagini dei raid e delle ricostruzioni degli ambienti, avrebbe colpito una struttura ancora utilizzata da alti funzionari iraniani. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o dettagli ulteriori dell’intervento.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato di aver distrutto il bunker sotterraneo del leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, ucciso a Teheran, che, a loro dire, era ancora utilizzato da alti funzionari iraniani. L’Idf ha usato circa 50 jet da combattimento sganciando 100 bombe sul sito. In un video, diffuso successivamente, l’esercito israeliano mostra i raid contro il “bunker militare sotterraneo” della Guida Suprema iraniana. Nella clip l’Idf ricostruisce anche gli ambienti del bunker. Gli Usa stanno ‘vincendo’ davvero in Iran o stanno svuotando il loro arsenale? Così l’impunità di Netanyahu da parte dell’Occidente gli ha permesso di continuare ad agire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Idf diffonde il video della distruzione del quartier generale di Khamenei a TeheranL’Idf ha diffuso un video del momento esatto in cui un’esplosione ha distrutto il quartier generale di Khamenei a Teheran (fonte Ansa Video).

Guerra in Medio Oriente, nuovi raid di Israele in Libano. Idf: "Distrutto totalmente il bunker centro di comando del leader ucciso Khamenei"

