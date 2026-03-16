L’esercito israeliano ha diffuso immagini che ritraggono le operazioni militari in corso nel Libano meridionale. Le immagini mostrano forze armate durante le attività sul territorio, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle operazioni. La diffusione avviene in un momento di tensione nella regione, con le forze militari impegnate in azioni specifiche nel sud del Paese.

L’esercito israeliano ha diffuso alcune immagini che mostrano le operazioni in corso nel Libano meridionale. L’Idf ha spiegato di aver inviato ulteriori truppe di terra nel paese dei Cedri per quella che definisce “un’operazione limitata e mirata contro le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nel Libano meridionale”. Nella clip si vedono soldati aprire il fuoco e trovare una borsa con all’interno delle armi. “Le Forze di Difesa Israeliane hanno avviato una manovra di terra in Libano per eliminare le minacce e proteggere gli abitanti della Galilea e del nord”, ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, l'Idf diffonde immagini delle operazioni di terra

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