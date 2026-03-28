Padoin | La mentalità viene prima di tutto io ne sono l’esempio È quello che cerco di trasmettere ai ragazzi

Un ex calciatore afferma che la mentalità è fondamentale e che si impegna a trasmetterla ai giovani. Sottolinea di essere un esempio personale in questo senso, evidenziando la priorità di questa qualità nel percorso di crescita e formazione dei ragazzi. La sua dichiarazione si concentra sull’importanza di un’attitudine positiva e determinata nel mondo dello sport.

Davis alla Juventus? Moretto: «Vi posso garantire che». La situazione Icardi Galatasaray, trovato l’accordo dopo la disputa sui diritti d’immagine: come cambia il futuro dell’obiettivo del mercato Juve Udogie Juve, i bianconeri non mollano la presa! E se il Tottenham dovesse retrocedere I possibili scenari Salah di nuovo in Serie A? Non solo la Juve, lo sogna anche quel club in vista dell’estate! Le ultimissime sull’egiziano Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Padoin: «La mentalità viene prima di tutto, io ne sono l’esempio. È quello che cerco di trasmettere ai ragazzi» Articoli correlati “Se ne va”. Choc a Io sono Farah: la decisione che cambia tuttoLe nuove puntate di Io sono Farah, la serie turca che ogni pomeriggio tiene incollati milioni di telespettatori di Canale 5, si preparano a cambiare... Io sono vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io sono vendetta (I Am Wrath), film del 2016 diretto da Chuck Russell con...