Nasce la Consulta nazionale delle ragazze e dei ragazzi dell’Agia Terragni | Noi adulti dobbiamo imparare ad ascoltarvi

La nascita della Consulta nazionale delle ragazze e dei ragazzi dell’Agia è stata causata dalla volontà di coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano. La cerimonia di insediamento si è svolta a Firenze, presso l’Istituto degli Innocenti, e ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse regioni. La creazione di questo organismo mira a dare voce ai più giovani, affinché possano contribuire attivamente alle politiche dedicate all’infanzia.

Si è insediata a Firenze, nella sede dell’Istituto degli Innocenti (Idi), la Consulta nazionale delle ragazze e dei ragazzi dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia). Il nuovo organismo consultivo, realizzato in collaborazione con l’Idi, riunisce 40 componenti tra i 13 e i 17 anni provenienti da tutta Italia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: L’Agorà delle ragazze e dei ragazzi: a Latina nasce un nuovo spazio di cittadinanza attiva Nasce la Consulta dei quartieri e delle frazioniLa creazione della Consulta dei quartieri e delle frazioni deriva dall’esigenza di migliorare la comunicazione tra cittadini e amministrazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: AGENDA CONTROESODO, DEFINITI GLI OBIETTIVI DELLA CONSULTA ANCI DEI PICCOLI COMUNI; I 'bravissimi' della Consulta volano a Roma: il cremonese Chiavegato è consigliere nazionale; Fine vita, la Consulta per la Salute a sostegno del ddl trentino: Non un nuovo diritto a morire, ma l'attuazione delle indicazioni della Corte Costituzionale; Una battaglia nazionale per salvare il genovese: nasce il Coordinamento delle lingue regionali. Terranuova, nasce la Consulta dei quartieri e delle frazioniSi è svolto sabato 21 febbraio, in aula consiliare, il primo incontro ufficiale della Consulta dei quartieri ... msn.com Cosenza istituisce la Consulta delle Associazioni forensi per rafforzare l’AvvocaturaIl nuovo organismo, presieduto dall’avv. Ornella Nucci, riunisce le principali realtà associative del Foro per tutela, confronto e rappresentanza comune ... cosenzachannel.it A RIVOLI NASCE LA CONSULTA PER GLI ANIMALI - facebook.com facebook Nasce la consulta comunale sul turismo: come candidarsi - x.com