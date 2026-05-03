Ferrari consulta i dati di Charles Leclerc dopo le delusioni di Lewis Hamilton a Miami

Dopo le delusioni di Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Miami, la scuderia Ferrari ha deciso di analizzare i dati di Charles Leclerc. La squadra si è concentrata sui risultati del pilota monegasco, valutando le prestazioni e le eventuali criticità emerse in gara. Questa decisione arriva in un momento in cui i dati raccolti vengono attentamente esaminati per comprendere meglio le dinamiche della competizione e i problemi riscontrati durante la corsa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ferrari sta ora esaminando i dati di Charles Leclerc per confrontarli con il back di Lewis Hamilton, dopo che gli aggiornamenti apportati in occasione del Gran Premio di Miami sembrano aver beneficiato esclusivamente il pilota monegasco. La squadra ha sfruttato la pausa di cinque settimane successiva al Gran Premio del Giappone per apportare un pacchetto di modifiche significative alla SF-26, introducendo ben 11 nuovi aggiornamenti, il numero maggiore tra tutti i team presenti. Negli ultimi GP, Ferrari ha puntato a migliorare tanto la deportanza quanto l’efficienza in rettilineo, e i risultati dei primi test sembrano confermare i progressi nella direzione desiderata.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ferrari consulta i dati di Charles Leclerc dopo le delusioni di Lewis Hamilton a Miami. Notizie correlate Leggi anche: Le nuove divise di Charles Leclerc ed Lewis Hamilton per il GP di Cina vanno ben oltre il rosso, fino al viola F1, bene le Ferrari nelle libere di Miami. Leclerc primo, Hamilton 4° davanti a AntonelliLa lunga attesa degli amanti della Formula 1 è finalmente finita: dopo un lungo mese di pausa forzata, si è finalmente tornati a correre in pista. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ferrari, Leclerc legge Miami: update non muteranno la scala dei valori; F1: Miami; Mercedes Antonelli in pole, terza la Ferrari di Leclerc; La F1 riparte da Miami: cosa aspettarsi dal weekend di gare in Florida; GP Miami: Antonelli fa la storia con la terza pole position consecutiva, terza la Ferrari di Leclerc. Ferrari consulta i dati di Charles Leclerc dopo le delusioni di Lewis Hamilton a Miami.Ferrari sta ora esaminando i dati di Charles Leclerc per confrontarli con il feedback di Lewis Hamilton, dopo che gli aggiornamenti apportati in occasione del Gran Premio di Miami sembrano aver benefi ... napolipiu.com Gran Premio di Miami: Leclerc soddisfatto degli aggiornamenti ma punta a di piùCharles Leclerc riconosce i progressi della Ferrari dopo le novità tecniche, ma avverte che il terzo posto in qualifica al Gran Premio di Miami richiede ulteriori miglioramenti per puntare al podio ... notizie.it È stato un sabato nel segno del tre per Charles Leclerc lungo le curve del circuito di Miami, illuminato da un sole splendente destinato però a lasciare spazio alla pioggia, protagonista quasi certa del Gran Premio in programma oggi. Il terzo posto ottenuto nell - facebook.com facebook La Mercedes del leader del Mondiale Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio di Formula 1 di Miami. Terza la Ferrari di Charles Leclerc e seconda la Red Bull di Max Verstappen. Quarta la McLaren di Lando Norris che ha preceduto l x.com