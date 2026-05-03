Il Barcellona si avvicina alla riconferma del titolo di La Liga dopo aver ottenuto una vittoria contro l’Osasuna. La squadra catalana ha conquistato i tre punti in questa sfida, portandosi più vicina alla prima posizione in classifica. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i blaugrana, che continuano a mantenere una buona distanza dalle altre contendenti al titolo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato scorso, il Barcellona ha compiuto un importante passo verso il titolo di La Liga grazie a una straordinaria prestazione contro l’Osasuna. I goal decisivi sono stati messi a segno da Robert Lewandowski e Ferran Torres, che hanno portato il punteggio finale a 2-1 per i blaugrana. Questa vittoria si inserisce in una serie di risultati positivi che stanno caratterizzando la stagione del club catalano, rendendo sempre più concreto il sogno di un altro trionfo in campionato. Il match si è svolto al Estadio El Sadar, un terreno di gioco noto per la sua atmosfera vibrante e appassionata.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Barcellona vicino alla difesa del titolo di La Liga dopo la vittoria contro l’Osasuna.

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