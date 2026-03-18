Durante la sfida contro il Newcastle, Lewandowski ha avuto un ruolo decisivo nel trascinare il Barcellona ai quarti di finale di Champions League. La sua presenza in campo si è fatta sentire, contribuendo con azioni importanti e mantenendo alta la pressione sulla squadra avversaria. La Juventus, nel frattempo, guarda con attenzione alle sue prestazioni, considerando il polacco come un possibile obiettivo di mercato.

Lewandowski rappresenta una possibilità per la Juventus. Intanto il polacco trascina il Barcellona ai quarti di finale di Champions League. Mentre le voci di mercato si rincorrono con insistenza, il campo continua a emettere verdetti inappellabili. Nella magica notte di Champions League allo Spotify Camp Nou, Lewandowski ha dato prova di essere ancora uno dei centravanti più letali del panorama mondiale, trascinando letteralmente il Barcellona in una sfida pirotecnica contro il Newcastle. La prestazione dell’attaccante polacco non è passata inosservata a Torino, dove il nome di Lewandowski resta cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lewandowski, l’obiettivo della Juve trascina il Barcellona: cosa è successo contro il Newcastle

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