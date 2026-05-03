’L’Europa non cade dal cielo’ in scena martedì al teatro Verdì

Martedì al teatro Verdì si terrà lo spettacolo ‘L’Europa non cade dal cielo’, che darà il via al programma ‘Maggio Europeo 2026 – L’Europa in Romagna’. L’evento è rivolto ai giovani e mira a coinvolgere i partecipanti nella conoscenza e nella partecipazione alla vita dell’Unione Europea. La città di Cesena sarà la prima a ospitare questa iniziativa, inserita in un calendario dedicato alla promozione europea.

Sarà Cesena ad aprire il ‘ Maggio Europeo 2026 – L’Europa in Romagna ’, con un’iniziativa dedicata ai giovani e alla partecipazione attiva alla vita dell’ Unione Europea. Martedì dalle 11 alle 13, al Teatro ‘Verdi’ andrà in scena lo spettacolo ‘L’Europa non cade dal cielo’, realizzato da Ravenna Teatro. L’evento segnerà l’avvio del progetto ‘ Redazione Europa ’, promosso dal Comune di Cesena e co-finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti delle future classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori e punta a stimolare una riflessione concreta sul ruolo dell’Europa nella vita quotidiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’L’Europa non cade dal cielo’ in scena martedì al teatro Verdì The Survival Rhythms of a Castle Kitchen | History To Fall Asleep To Notizie correlate In scena al Teatro San Carlo dal 15 febbraio “Falstaff” di Giuseppe VerdiFalstaff, l'ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, in scena al Teatro di San Carlo con la regia di Laurent Pelly, al suo debutto a Napoli. Concerto di Carnevale dell’ORT al via: approda al Teatro Verdi martedì 17FIRENZE – Il Concerto di Carnevale dell’Orchestra della Toscana (ORT) ha debuttato oggi, giovedì 12 febbraio 2026, a Cascina per poi replicare a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: ’L’Europa non cade dal cielo’ in scena martedì al teatro Verdì; Il Maggio europeo 2026 approda a Cesena con un appuntamento dedicato alle giovani generazioni; Cesena capitale dei giovani: al via il Maggio Europeo 2026; L'Europa anti-gender. Il nuovo rapporto Lancet Countdown su salute e clima in Europa rileva un prolungamento della stagione pollinica rispetto agli anni ‘90, con sintomi che durano più a lungo nelle persone con rinite allergica. - facebook.com facebook . @RepMoolenaar esorta l'Europa a vietare le apparecchiature di telecomunicazione cinesi. 1° maggio 2026 Il presidente John Moolenaar della Commissione ristretta sulla #Cina ha rilasciato la seguente dichiarazione dopo che la Cina ha minacciato ritorsion x.com