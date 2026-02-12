Al Teatro San Carlo di Napoli debutta “Falstaff” di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo, diretto da Laurent Pelly, va in scena dal 15 febbraio. È la prima volta che il regista francese porta questa opera al pubblico napoletano. La produzione attira l’attenzione di appassionati e curiosi, pronti a godersi un classico del teatro musicale italiano.

Falstaff, l'ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, in scena al Teatro di San Carlo con la regia di Laurent Pelly, al suo debutto a Napoli. Prima rappresentazione in programma domenica 15 febbraio 2026, con successive 4 repliche fino al 24 febbraio. Ebbene, dopo dieci anni di assenza dall’ultima rappresentazione torna al Massimo partenopeo da domenica 15 febbraio 2026 (ore 17:00) per un totale di cinque recite, fino a martedì 24 febbraio. L’allestimento, presentato per la prima volta in Italia, nasce da una coproduzione internazionale che coinvolge il Teatro Real di Madrid con La Monnaie De Munt di Bruxelles, l’Opéra National de Bordeaux e la Tokyo Nikikai Opera Foundation. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - In scena al Teatro San Carlo dal 15 febbraio “Falstaff” di Giuseppe Verdi

