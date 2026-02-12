Concerto di Carnevale dell’ORT al via | approda al Teatro Verdi martedì 17

Questa sera il Carnevale si apre con il tradizionale concerto dell’Orchestra della Toscana, che torna al Teatro Verdi di Firenze. L’appuntamento, in programma martedì 17, propone un mix di generi: classico, pop, jazz e rock. Gli spettatori aspettano un evento ricco di energia e musica dal vivo, con un programma pensato per accontentare tutti i gusti.

FIRENZE – Il Concerto di Carnevale dell’Orchestra della Toscana (ORT) ha debuttato oggi, giovedì 12 febbraio 2026, a Cascina per poi replicare a Volterra (13), Empoli (14), Poggibonsi 16) e infine al Teatro Verdi di Firenze per il martedì grasso (17, ore 21). Sotto il titolo di “Carnival Reloaded”, ha sul podio Roberto Molinelli, tra melodramma “travestito”, tango e ritmi sudamericani. Negli ultimi anni l’ORT ha trasformato il Carnevale in una piccola tradizione di programmi “fuori asse”: non la fuga dalla musica, ma un modo diverso di entrarci. Carnival Reloaded si inserisce qui, con un’idea semplice: cambiare costume ai brani per farli parlare con un accento nuovo, senza toglier loro identità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

