L’Europa è un miraggio Atalanta altra frenata

L’Atalanta ha pareggiato 0-0 in casa contro il Genoa, senza riuscire a trovare la vittoria che manca da un mese. La squadra non è riuscita a sbloccare il risultato e si è fermata a un punto, proseguendo un periodo senza successi. La partita si è conclusa con un risultato a reti inviolate, lasciando il team in una fase di stallo in campionato.

di Fabrizio Carcano BERGAMO L’ Atalanta non va oltre un pareggio casalingo per 0-0 contro il Genoa, non ritrovando quella vittoria che manca da un mese e che sarebbe servita per dare uno scossone a questo ultimo mese di stagione. La Dea, reduce dalla sconfitta di lunedì a Cagliari, costruisce e attacca, pur senza assediare, colpisce una traversa nel finale con Raspadori, ma non trova la zampata vincente per mettere sotto un Genoa salito a Bergamo, seguito da 1.200 tifosi liguri, con l’obiettivo, raggiunto, di mettere al sicuro la salvezza, conquistando il punto mancante per salire a quota 40. Punto comunque utile ai nerazzurri per muovere la...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Europa è un miraggio. Atalanta, altra frenata Notizie correlate Atalanta, ora serve un’altra ‘prima volta’: non ha mai ribaltato un duplice svantaggio in EuropaIn Europa per due volte nella cavalcata in Coppa delle Coppe del 1988 la Dea ha perso l’andata e vinto al ritorno, ma sul doppio confronto non ha mai... Frenata Champions per Roma e Atalanta, 1-1 all'OlimpicoAGI - Finisce 1-1 la sfida tra Roma e Atalanta, valida per la 33^ giornata di Serie A. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La casa è un miraggio e così per i giovani diventa un'emergenza; L’Europa investe ancora poco in salute animale: così la One health rimane un miraggio; Biocarburanti per le auto: un miraggio economico? In Italia costano il 52% in più dell'elettrico; 5% dei fondi USA-OCHA alle ONG locali: la localizzazione degli aiuti resta un miraggio. L’Europa è un miraggio. Atalanta, altra frenataPareggio senza reti contro il Genoa: due punti in quattro partite per Palladino. Speranze Conference appese all’eventuale successo dell’Inter in Coppa Italia. ilgiorno.it DIRETTA | Atalanta Genoa (risultato finale 0-0): traversa di Raspadori! (Serie A, 2 maggio 2026)Diretta Atalanta Genoa streaming video tv: la Dea insegue un'Europa che appare molto lontana, al Grifone basta un punto per la salvezza. ilsussidiario.net Guerra, i rischi dell'Europa per la difesa sul fianco est senza truppe degli Usa: «Un regalo a Putin». Come cambiano gli schieramenti - facebook.com facebook Trump ricatta l’Europa su tutto. La linea di Merz e Meloni è un flop x.com