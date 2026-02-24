Atalanta ora serve un’altra ‘prima volta’ | non ha mai ribaltato un duplice svantaggio in Europa

L'Atalanta ha subito un doppio svantaggio in trasferta, una situazione che storicamente riduce le possibilità di rimonta in Europa. Secondo i dati, quando una squadra perde 2-0 all'andata fuori casa, le probabilità di recuperare la partita in casa sono inferiori al 15%. La squadra bergamasca si trova ora di fronte alla sua prima occasione di conquistare un risultato positivo in circostanze così sfavorevoli, cercando di invertire questa tendenza.

Atalanta, Palladino ha cambiato il rendimento in casa: ora il tecnico della Dea deve arrivare ad un’altra svoltaL’Atalanta di Palladino ha avviato una nuova fase, mostrando progressi significativi in casa.

Atalanta, ora serve un’altra ‘prima volta’: non ha mai ribaltato un duplice svantaggio in EuropaIn Europa per due volte nella cavalcata in Coppa delle Coppe del 1988 la Dea ha perso l’andata e vinto al ritorno, ma sul doppio confronto non ha mai rimontato due gol di scarto. Tre invece sì: con il ... bergamonews.it

Atalanta, attacco spuntato: ora serve trovare un jollyAtalanta in emergenza offensiva senza De Ketelaere e Raspadori: Scamacca non al top, serve un jolly del gol per il ritorno col Borussia ... calcioatalanta.it

Minuto 45 di Atalanta-Napoli: Hojlund va via a Hien in area di rigore dopo un presunto contatto e serve l’assist a Gutierrez per il 2-0 del Napoli. L’arbitro lascia inizialmente proseguire ma annulla subito dopo il gol per fallo in attacco del danese per poi far ripre - facebook.com facebook

Como: Fabregas, soddisfatto ma domani serve un po' piu' di benzina. 'Atalanta fortissima, noi non siamo una big e dobbiamo restare umili' #ANSA x.com