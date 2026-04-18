Frenata Champions per Roma e Atalanta 1-1 all' Olimpico

Nella 33ª giornata di Serie A, Roma e Atalanta hanno pareggiato 1-1 all'Olimpico. La partita è stata decisa da una rete di Krstovic al 12', mentre Hermoso ha pareggiato al termine del primo tempo. La partita si è conclusa senza ulteriori reti, portando a un risultato di parità tra le due squadre.

AGI - Finisce 1-1 la sfida tra Roma e Atalanta, valida per la 33^ giornata di Serie A. Alla rete di Krstovic al 12' risponde Hermoso a fine primo tempo. Un punto che permette alla Roma di agganciare il Como, sconfitto ieri dal Sassuolo, ma non di raggiungere momentaneamente la Juventus, quarta e impegnata domani con il Bologna. La Dea, invece, si conferma settima a -4 dagli avversari di stasera. Gasperini ospita all' Olimpico la "sua" Atalanta e lo fa a una settimana dalle rumorose dichiarazioni di Ranieri. Il tecnico giallorosso ritrova Mancini in difesa, mentre deve ancora fare a meno di Wesley. Il match si sblocca sulla prima sbavatura giallorossa.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Frenata Champions per Roma e Atalanta, 1-1 all'Olimpico Notizie correlate Pagelle Roma-Atalanta 1-1, i voti della sfida: frenata nella rincorsa Champions per i giallorossiFinisce 1-1 Roma-Atalanta, un risultato che, di fatto, non fa felice nessuna delle due squadre che rallentano nella rincorsa di un piazzamento in... Roma-Atalanta, Olimpico verso il sold out per lo scontro ChampionsNonostante il periodo complicato in quel di Trigoria, dalla “lite” tra Gasperini e Ranieri ai risultati altalenanti delle ultime partite, la Roma... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Como, frenata Champions! Il Sassuolo vince 2-1, non basta Nico Paz; SportMediaset: Napoli, frenata Conte: fatali le piccole Video; Serie A, la classifica: Como, frenata Champions. Sassuolo al nono posto; Liga: Atletico Madrid con la testa alla Champions League e ko a Siviglia, Valencia sconfitto a Elche. Pagelle Roma-Atalanta 1-1, i voti della sfida: frenata nella rincorsa Champions per i giallorossiFinisce 1-1 Roma-Atalanta, un risultato che, di fatto, non fa felice nessuna delle due squadre che rallentano nella rincorsa di un piazzamento in Europa. calciomercato.it Un punto in tre partite: la brusca frenata del #Como da Champions. Da un momento all'altro la squadra di #Fabregas non gira più. #Suwarso aveva detto: "siamo sotto di circa 75 milioni rispetto al tetto Uefa del fair play finanziario". Vittoria per il #Sassuolo di # - facebook.com facebook