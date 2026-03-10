Le Marche si confermano una regione di grandi talenti nel mondo della boxe con la conclusione, domenica a Roseto, dell’edizione 2026 del Torneo Nazionale A. Mengoni, riconosciuto come un talento d’oro, ha partecipato a questa competizione, che ha visto protagonisti numerosi atleti provenienti da tutta Italia. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha attirato un pubblico appassionato.

Le Marche si confermano terra di grandi campioni sul ring. Si è conclusa domenica a Roseto l’edizione 2026 del prestigioso Torneo Nazionale A. Mura, kermesse indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana che mette a confronto i quattro migliori pugili di ogni categoria di peso tra le promesse del pugilato tricolore. Il bilancio per la delegazione marchigiana è trionfale: due medaglie d’oro che certificano l’ottimo stato di salute del movimento pugilistico regionale grazie pure al determinante contributo di una promessa della provincia di Ancona. Nella categoria Under 15 (80 kg), i riflettori sono stati infatti tutti per l’osimano Leon Mengoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mengoni, talento d’oro. La boxe trova un campione

Discussioni sull' argomento Boxe marchigiana in gran forma: due ori al Torneo Nazionale Alberto Mura; Marche protagoniste sul ring: doppio oro per Mengoni e Borrelli.

Boxe marchigiana in gran forma: due ori al Torneo Nazionale Alberto MuraLa kermesse della Federazione Pugilistica Italiana, che ha messo a confronto i quattro migliori pugili di ogni categoria di peso tra le promesse nazionali, ha visto i successi di Leon Mengoni e Giorgi ... today.it

