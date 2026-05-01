Venezia Stroppa dopo la promozione in Serie A | Grandissima cavalcata meritavamo questo risultato Il mio futuro lo deciderà Antonelli

Dopo la promozione in Serie A, l’allenatore del Venezia ha dichiarato che si tratta di una grande cavalcata e che la squadra merita questo risultato. Ha aggiunto che il suo futuro verrà deciso dal presidente del club. Le sue parole sono state pronunciate in occasione della conferenza stampa post-partita. La promozione rappresenta il ritorno del grande calcio nella città lagunare.

Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Udinese, e se Runjaic salutasse a fine stagione? C’è un nome che sta scalando le gerarchie per sostituirlo. Tutti i dettagli Venezia, è festa grande! Promozione in Serie A dopo un solo anno di B. Stroppa firma un altro capolavoro Tottenham, De Zerbi ‘sveglia’ squadra e ambiente: «Basta piangere, i perdenti lo fanno. Non siamo ancora retrocessi, dobbiamo morire in campo» Flamengo, parla il direttore sportivo Boto: «Danilo e Alex Sandro ci danno una mentalità vincente.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Venezia, Stroppa dopo la promozione in Serie A: «Grandissima cavalcata, meritavamo questo risultato. Il mio futuro lo deciderà Antonelli» Notizie correlate Leggi anche: Venezia, è festa grande! Promozione in Serie A dopo un solo anno di B. Stroppa firma un altro capolavoro La grande cavalcata del Venezia, l'ennesimo capolavoro di StroppaÈ l'ennesimo capolavoro di Giovanni Stroppa, lo specialista delle promozioni, la quarta in sette stagioni per lui. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Venezia sogna, contro lo Spezia può strappare il pass per la serie A; VENEZIA | VENEZIA GIÀ CON LA TESTA A SPEZIA: A 3 PUNTI DALLA A; Venezia, Stroppa: Mancano solo 3 punti per la A, prendiamoli; Spezia-Venezia 2-2, obiettivo centrato: è promozione in Serie A. Stroppa: Doveva andare così. Il Venezia torna in Serie A: la rinascita della lagunaPer il Venezia segnano Yeboah (che sbaglia anche un rigore) e Sagrado, in una notte di entusiasmo nella Serenissima. Solo poco meno di un anno fa, il 25 maggio 2025, la squadra era retrocessa dopo la ... tg.la7.it Che festa a Venezia per la Serie A: mago Stroppa, è la quarta promozione!Dopo il 2-2 in casa dello Spezia, diventa aritmetico il ritorno nella massima serie, undici mesi dopo la retrocessione. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Adesso è ufficiale. Dopo solo un anno, il Venezia torna in Serie A! - facebook.com facebook Vi portiamo dentro la festa promozione del Venezia @alessiodegiu #Venezia #SerieBKT #DAZN x.com