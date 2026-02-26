Rapisce l'amico e chiede riscatto in un video interviene l'Interpol ma avevano inventato tutto per avere 800 euro

Da fanpage.it 26 feb 2026

Due turisti britannici sono stati arrestati dopo aver creato un falso video in cui si vedeva uno di loro rapire l’amico e chiedere un riscatto. L’intervento dell’Interpol era stato attivato, ma si è scoperto che tutto era stato organizzato per ottenere 800 euro. Le forze speciali spagnole si erano preparate all’irruzione, ma all’arrivo dei sospetti, i due sono usciti sorridenti, pronti a essere fermati.

Mentre le forze speciali spagnole si apprestavano a fare irruzione nel presunto covo dopo l'allarme dell'interpol, i due turisti britannici sono usciti sorridenti e felici e sono stati così arrestati con l'accusa di simulazione di reato e frode. 🔗 Leggi su Fanpage.it

